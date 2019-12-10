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Минэкономики выдало 34 гранта на инновации, наибольший - на генератор дыма для войск

Вторник, 10 декабря 2019, 11:32

Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение в этом году по результатам тендеров заключила 34 соглашения по внедрению проектов на общую сумму 12,86 млн грн.

Источник: Наши гроши

Детали: Речь идет о лабораторных тестированиях, патентных исследованиях, консультациях, разработке бизнес-моделей и тому подобном. Большинство средств, или 8,27 млн грн. пришлись на пять крупнейших подрядчиков.

 

Корпорация "Научный парк Киевский университет им. Т. Шевченко" приняла больше всего подрядов на 1,84 млн грн. Второе и третье места рейтинга заняли соответственно ОО "Фонд национального развития и инноваций" ( "NDIFoundation") Ольги Крупской и Марины Авраменко с 1,78 млн грн. и Сумской государственный университет с 1,76 млн грн.

Самыми дорогими оказались такие десять договоров:

  1. 500 тыс грн. - ООО "НПЧП" Спарринг-Вист Центр" внедрит проект производства компактного оборудования для аэрозольной (дымовой) маскировки техники и войск в видимом и инфракрасном диапазонах по новой технологии сжатой детонации.
  2. 495 тыс грн. - ФЛП Фалендыш Ярослав Мирославович внедрит проект производства строительных солнечных панелей со встроенными фотоэлементами и/или коллекторами.
  3. 495 тыс грн. - СПД Дегтярь Екатерина Сергеевна внедрит проект устройства для быстрой количественной диагностики пищевых токсинов BИOsens Myco.
  4. 495 тыс грн. - ООО "36,6" внедрит проект нового линейного ветрогенератора для децентрализованного производства энергии.
  5. 490 тыс грн. - ПДНП "Инттех" внедрит проект производство снарядов (пуль "Spider") нелетального действия для гладкоствольного огнестрельного оружия.
  6. 490 тыс грн. - Научный парк университета Шевченко внедрит проект керамической массы для создания радиопрозрачных элементов авиационно-ракетных изделий.
  7. 489 тыс грн. - ООО "Брендстартер" внедрит проект AZIOT Multisensor - сенсора с часами и датчиками температуры, влажности, атмосферного давления и количества СО2 в воздухе. Он выдает показатели на дисплей и на мобильный телефон или компьютер.
  8. 480 тыс грн. - Научный парк университета Шевченко внедрит проект Soil Lines - портативного лазерного анализатора для определения химического состава почвы в полевых условиях в режиме реального времени.
  9. 480 тыс грн. - Научный парк университета Шевченко внедрит проект FLUOCAR - уникальной новой технологии получения энергоэффективного материала для производства аккумуляторных батарей, элементов питания и топливных ячеек.
  10. 465 тыс грн. - ООО "Компания "Качество гарантировано" внедрит проект ядерной батарейки - радиоизотопного источника электрической энергии, в котором энергия радиоактивного распада радионуклидного топлива превращается в электрическую.

Кроме того, Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины получил 370 тыс грн. на внедрение проекта организации производства металлической части корпуса минометных мин М60, М82 и М120. На сегодня такое производство в Украине отсутствует.

В описании проекта сказано, что существуют предварительные договоренности по организации производства металлической части минометных мин в объеме до 500 тыс штук в год. Проект позволит обеспечить ВСУ высококачественными минометными минами и продавать последние на экспорт.

Украинская правда

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