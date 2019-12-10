Зеленский говорит, что на встрече с Путиным "разблокировали" вопрос газа

Президент Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным вопрос транзита газа "разблокировали".

Источник: Зеленский на брифинге четырех лидеров после Нормандских переговоров в Париже

О газе: "Обсуждали вопрос транзита газа на двусторонней встрече. Но я впервые такое вижу – в жизни у меня не такая большая практика – когда я говорю "двусторонняя встреча", а сидело с разных сторон от нас по семь человек.

Этот вопрос (о газе – ред.) мы разблокировали и уже на уровне советников будет обсуждаться возможность, форма, объем, цена, детали договора о транзите газа".

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Напомним:

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Украинская правда