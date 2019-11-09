Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в октябре вырос на 70%

В октябре 2019 года месячный пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" составил 140, 5 тысяч пассажиров - это на 70% больше по сравнению с октябрем 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Отмечается, что за 10 месяцев 2019 года услугами аэропорта воспользовались 1,1 млн человек.

Топ-направлениями стали Шарм-эль-Шейх, Анталия, Стамбул, Киев, Варшава, Краков, Тель-Авив, Вена, Вроцлав и Дортмунд.

Кроме этого, в октябре в аэрпорту стартовали рейсы от SkyUp Airlines по направлениям: Прага, Львов, Киев, Тбилиси, а также возобновились рейсы в Шарджу.

Также Ryanair запустила рейсы в Познань и Вильнюс.

Напомним:

За первые два квартала 2019 года пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 26%.

Экономическая правда