Пассажиропоток аэропорта "Харьков" в октябре вырос на 70%
В октябре 2019 года месячный пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" составил 140, 5 тысяч пассажиров - это на 70% больше по сравнению с октябрем 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.
Отмечается, что за 10 месяцев 2019 года услугами аэропорта воспользовались 1,1 млн человек.
Топ-направлениями стали Шарм-эль-Шейх, Анталия, Стамбул, Киев, Варшава, Краков, Тель-Авив, Вена, Вроцлав и Дортмунд.
Кроме этого, в октябре в аэрпорту стартовали рейсы от SkyUp Airlines по направлениям: Прага, Львов, Киев, Тбилиси, а также возобновились рейсы в Шарджу.
Также Ryanair запустила рейсы в Познань и Вильнюс.
Напомним:
За первые два квартала 2019 года пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос на 26%.
Экономическая правда
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