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Франция планирует потратить 46 миллиардов евро на новые атомные реакторы

Суббота, 9 ноября 2019, 14:44

Строительство шести ядерных реакторов нового поколения будет стоить Франции 46 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Такая оценка содержится в отчете французской энергетической компании EDF, в которой государство владеет 84% акций.

В частности, каждый реактор будет стоить от 7,5 до 7,8 млрд евро, исходя из плана постепенного финансирования строительства в течение около 20 лет.

Модель EPR - это реактор нового поколения, построенный EDF, со сложными инженерными технологиями и улучшенными характеристиками безопасности, введенными после ядерного обвала Фукусимы в Японии.

Европейская правда

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Франция

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