Главный финансист "Нафтогаза" ушел из компании

Заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Коновец покинул должность, на которой он отвечал за управление финансовыми ресурсами группы.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"За пять лет работы в компании под его руководством внедрена система внутреннего контроля и реализована единая инвестиционная и учетная политики группы "Нафтогаз". Среди других его достижений – внедрение эффективной модели управления структурой капитала, в частности, выход на внешние рынки заимствований, снижение стоимости долгового портфеля Нафтогаза и стоимости текущих заимствований", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба также сообщает, что уже определена кандидатура финансового директора, который в дальнейшем будет отвечать за управление финансовыми ресурсами группы, идет процесс оформления с ним трудовых отношений.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Национальный банк подтвердил назначение Сергея Коновца на должность независимого директора наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанк".

Напоминаем:

Об уходе Коновца с должности стало известно в июле.

По итогам 2018 года Коновец задекларировал доход в "Нафтогазе" в размере 22,7 млн грн.

Коновец работал заместителем главы правления "Нафтогаза" с марта 2014 года.

Экономическая правда