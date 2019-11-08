В НБУ рассказали, какие банки больше не будут проходить стресс-тестирование

Нацбанк будет исключать из перечня банков, которые подлежат стресс-тестированию, банки, которые по итогам 2018-2019 годов успешно прошли стресс-тест.

Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на пресс-брифинге, передает Finclub.

"Глядя на результаты работы банков, мы будем исключать из перечня банков, подлежащих стресс-тестированию, банки, которые по итогам 2019 м и 2018 года успешно прошли стресс-тест.

То есть те банки, которые последние два года не нуждались в докапитализации по итогам стресс-теста, они стресс-тестироваться в следующем году не будут", - рассказала Рожкова.

"Банки, которые требовали докапитализации в 2018-2019 годах или только в 2018 году, пройдут еще один этап стресс-тестирования, чтобы мы были уверены, что все уроки, домашние задания и вся домашняя работа банками реально выполнена", - добавила она.

Напомним:

По базовому сценарию стресс-тестирования 11 банков нуждаются в докапитализации на сумму 35 миллиардов гривен, по неблагоприятному - 18 банков на сумму почти 74 млрд гривен.