Глава Украэроруха рассказал о сумме долга авиакомпании МАУ

Задолженность авиакомпании "Международные авиалинии Украины" за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляет около 1 миллиарда гривен.

Об этом в интервью ЦТС сообщил председатель Украэроруха Андрей Ярмак.

"Общий порядок цифр такой, однако эта сумма включает и плату за предоставленные услуги, и штрафные санкции, и текущие платежи", - подчеркнул Ярмак.

По его словам, сейчас МАУ возобновила оплату услуг, однако еще не представила предложений по урегулированию задолженности.

Ярмак добавил, что у других авиакомпаний значительных долгов перед Украэрорухом нет.

"Как правило, все компании оплачивают счета вовремя", - заявил он.

Напоминаем:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью заявил, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начала выплату долгов перед государством по собственному графику погашения.

Руководитель МИУ подчеркнул, что если вопрос с долгами компании перед государством не решится, она обанкротится.

Как известно, в октябре в МАУ заявили о значительном сокращении программы полетов и закрытии части маршрутов с 16 ноября.

В компании планируют сконцентрироваться на прибыльных направлениях, чтобы изменить свою финансовую модель.

По данным СМИ, долговой портфель компании превышает 1 млрд грн, в том числе 400 млн грн МАУ задолжала Украине.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявляет, что осуществляет ряд мероприятий во избежание убытков и никакой речи о банкротстве авиакомпании не может быть.