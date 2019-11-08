В Трускавце планируют построить крупнейший в Восточной Европе аквапарк

В Трускавце в ближайшие годы планируется строительство крупнейшего в Восточной Европе аквапарка.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил городской голова Андрей Кульчинский.

"Два месяца назад мы провели конкурс на аквапарк, победила компания из Киева. Минимум год будет проектирование, затем три-четыре года круглосуточного строительства, поскольку это огромный объект на 3 га. Концепция предусматривает строительство крупнейшего аквапарка в Восточной Европе.

Он разместится на месте самого недействующего дома во Львовской области - 25-этажки на выезде из Трускавца", - рассказал он.

Мэр Трускавца добавил, что это здание инвесторы снесут или реконструируют.

Согласно концепции, объект будет включать гостиничные номера.

По словам Кульчицкого, в Трускавце в 2018 году было открыто два новых шестиэтажных отеля уровня 3-4 звезд - Green Park (владелец - футболист Андрей Воронин) и "Алькор". Сейчас на стадии строительства - еще три гостиницы, инвесторами которых выступают иностранцы.