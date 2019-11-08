Верховный Суд стал на сторону Ощадбанка в деле возвращения долгов группы "Креатив"

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Юрия Давыдова по иску Ощадбнка к Давыдову и Максиму Березкину, которые выступили поручителями по одному из кредитных договоров между банком и ЧАО "Креатив".

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Отмечается, что суд оставил в силе решение Кировского райсуда от 19.08.2016 и постановление Апелляционного суда Кировоградской области от 20.11.2017, по которым с Березкина и Давидова взыскана задолженность перед Ощадбанком в размере 182 млн долл, 12 млн евро и 117 млн ​​грн.

"В целом в пользу банка принято 11 решений о взыскании задолженности из группы "Креатив" на общую сумму 661 млн дол, почти 27 млн ​​евро и 1162 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним:

Верховная Рада в ноябре 2018 отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы "Воля народа" Станислава Березкина.

В конца 2016 года сообщалось, что государственный "Ощадбанк" отсудил у совладельцев агрохолдинга "Креатив" Юрия Давыдова и Максима Березкина, 20 млн долларов. Всего Березкин и Давыдов должны "Ощадбанку" 30 млн долларов по фиктивным кредитам.

По делу о присвоении средств "Ощада" правоохранители задерживали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 млн гривен.

Всего по делу задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.

Березкин с сыном были учредителями холдинга "Креатив".

Экономическая правда