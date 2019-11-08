Разумков попросил Бундестаг учесть интересы Украины в вопросе "Северного потока-2"

Спикер ВРУ Дмитрий Разумков в пятницу провел телефонный разговор с председателем Бундестага Вольфганом Шойбле после того как немецкий парламент ночью взялся рассматривать пророссийскую поправку по "Северному потоку-2".

Как пишет "Европейская правда", о факте телефонного звонка сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялся первый телефонный разговор председателя Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле (ХДС). В центре внимания - максимальный учет немецким парламентом национальных интересов Украины в контексте "Северного потока-2", - сообщил украинский дипломат в своем Twitter.

Кроме того, телефонные переговоры по "Северному потоку-2" сегодня провели министры энергетики Украины и Германии, добавил посол.

По его словам, есть "ощущение, что немецкая сторона готова учитывать наши интересы по Северному потоку-2".

Напомним, в ночь на пятницу немецкий Бундестаг должен рассмотреть внесенный правительством законопроект, призванный создать условия для вывода газопровода "Северный поток-2" из-под действия новой редакции Третьего энергопакета ЕС. Таким образом, это позволило бы убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска в эксплуатацию.

Однако голосование сорвала правая "Альтернатива для Германии", добившись подтверждения отсутствия кворума в сессионном зале.

О событиях вокруг "Северного потока-2" в немецком парламенте читайте в статье: "Газовая ночь в Бундестаге: удастся ли Германии спасти Nord Stream-2".

Европейская правда