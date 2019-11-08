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Всемирный банк приобретет часть Укргазбанка в ближайшее время - НБУ

Пятница, 8 ноября 2019, 14:57

Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка планирует в ближайшее время войти в капитал государственного Укргазбанка.

Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ответ на вопрос hromadske.

"Минфин работает на сегодняшний день с IFC относительно вхождения в капитал Укргазбанка. Это действительно событие, которое должно произойти в ближайшее время. Это будет первая сделка и первый реализованный шаг относительно того, как государство сокращает свою долю в банковском секторе", - подчеркнула Рожкова.

По ее словам, государство также работает над тем, чтобы привлечь частных инвесторов к остальным трем государственным банкам.

В частности, для того, чтобы привлечь инвесторов в Ощадбанк нужно, чтобы этот банк вошел в систему гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним:

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может выделить государственному Укргазбанку 5-летний заем на 30 миллионов евро с возможностью конвертировать его в долю в акционерном капитале финучреждения в размере до 20%.

11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.

В феврале 2019 года сообщалось, что IFC и Укргазбанк начинают оценку и структурирование финансового инструмента для вхождения IFC в капитал банка.

В апреле 2019 года "Укргазбанк" и Международная финансовая корпорация подписали в Вашингтоне договор, который предусматривает предоставление банку консультаций для укрепления потенциала банка в сфере обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса.

Государство владеет 94,94% акций Укргазбанка.

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