Все разделы
Укр / Рус

Минюст полностью открыл единый реестр бизнеса

Пятница, 8 ноября 2019, 14:43

Министерство юстиции издало приказ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба платформы

Теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров: номеру регистрации ФЛП, подписантами, филиалами.

"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине.

Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам следующий шаг в открытии данных. Например, ДФС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговый статус, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей.

С этого момента Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире", —  комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

Напомним:

С 29 октября данные об отсутствии/наличии налоговой задолженности победителя тендера будут попадать в систему Prozzoro по автоматическому запросу.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Мінюст бизнес

powered by lun.ua
Материалы по теме
Минюст зарегистрировал новую Таможенную службу 16 июля 2019, 14:03
Дело ЗАлК: защита Украины от Дерипаски обошлась уже в 8 миллионов долларов 23 апреля 2019, 11:40
Минюст назвал топ-3 предприятий-должников по зарплате 5 марта 2019, 18:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!