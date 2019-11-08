Минюст полностью открыл единый реестр бизнеса

Министерство юстиции издало приказ, которым предусмотрено открытие единого реестра предпринимателей и компаний в полном объеме.



Об этом сообщает пресс-служба платформы

Теперь украинцы смогут следить за рядом новых параметров: номеру регистрации ФЛП, подписантами, филиалами.

"Для открытых данных в Украине крайне важна публикация номера регистрации ФЛП, ведь этот параметр позволяет объединять всю информацию о предпринимателях в Украине.

Наличие номера регистрации ФЛП позволит сделать другим государственным органам следующий шаг в открытии данных. Например, ДФС сможет предоставить информацию о налоговых долгах и налоговый статус, и при этом сохранить персональные данные предпринимателей.

С этого момента Украина имеет самый открытый реестр бизнеса в мире", — комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Полный реестр планируется выкладывать в формате открытых данных один раз в неделю.

Напомним:

С 29 октября данные об отсутствии/наличии налоговой задолженности победителя тендера будут попадать в систему Prozzoro по автоматическому запросу.

Украинская правда