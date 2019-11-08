Фонд гарантирования продает мегапул обанкротившихся банков за 350 миллионов долларов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в декабре выставит на торги за 351,22 миллиона гривен мегапул, состоящий из активов трех неплатежеспособных банков - "Дельта Банк", "Банк "Финансы и Кредит" и "Надра".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"4 декабря 2019 на площадке DebtX назначены торги очередного мегапула с начальной ценой 351,22 млн грн, что включает в себя активы, которые выставлялись на продажу в составе 1-1,5-миллиардных пулов, и которые не были выкуплены.

И также, каждый актив предварительно до десятка раз выставлялся на индивидуальные торги. Просрочка по всем кредитам составляет в среднем более 3 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что многие активы вообще не имеют залога, во многих существуют проблемы с залогом, например обременения в рамках уголовного производства.

Не редко залог выводился через схемы с ценными бумагами или иным способом.

Сообщается, что пул был сформирован календарным подходом. В его состав входят права требования и другие имущественные права по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторская задолженность.



Напомним, недавно фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на открытые торги комплекс зданий, находящихся на балансе АО "Имэксбанк".