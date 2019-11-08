Инвесторы вложили в украинские гособлигации рекордные 100 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего госзайма в собственности иностранных инвесторов на 7 ноября впервые превысил отметку в 100 миллиардов гривень.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

По сравнению с 6 ноября он увеличился на 1,1 млрд грн. С начала года он вырос в 15,9 раза. Нерезидентам принадлежит 12,5% всех ОВГЗ в обороте. Гривневых облигаций они купили на 98,2 млрд грн.

Напомним:

5 ноября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 3,14 млрд грн.

В Нацбанке объясняют значительное укрепление гривни в последние месяцы усилением спроса на ОВГЗ, в том числе со стороны нерезидентов.

Экономическая правда