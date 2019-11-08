Инвесторы вложили в украинские гособлигации рекордные 100 миллиардов
Портфель облигаций внутреннего госзайма в собственности иностранных инвесторов на 7 ноября впервые превысил отметку в 100 миллиардов гривень.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
По сравнению с 6 ноября он увеличился на 1,1 млрд грн. С начала года он вырос в 15,9 раза. Нерезидентам принадлежит 12,5% всех ОВГЗ в обороте. Гривневых облигаций они купили на 98,2 млрд грн.
Напомним:
5 ноября на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 3,14 млрд грн.
В Нацбанке объясняют значительное укрепление гривни в последние месяцы усилением спроса на ОВГЗ, в том числе со стороны нерезидентов.
Экономическая правда
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