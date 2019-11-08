В переговорах Украины и МВФ есть прогресс

Украина и МВФ достигли определенного прогресса в переговорах по новой программе расширенного финансирования украинской экономики.

Об этом рассказал на брифинге 7 ноября в Вашингтоне директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс, сообщает Укринформ.

"Я могу вам сказать, что достигнут прогресс в обсуждении фискальной и денежно-кредитной политики, а также шагов относительно ключевых реформ", - отметил представитель фонда.

Сообщается, что Райс подчеркнул важность независимости и финансовой стабильности НБУ, минимизации фискальных расходов в контексте решений банка, а также укрепление верховенства права и борьбы с коррупцией.

"Как я уже сказал, дискуссии продолжаются. Думаю, здесь нет ничего чрезвычайного. Вы знаете, что нужно время для того, чтобы согласовать пакет мероприятий, который может быть поддержан программой МВФ", - пояснил Райс.

Вместе с тем он подчеркнул, что МВФ "безусловно поддерживает широкую цель более быстрого, устойчивого и всеобъемлющего роста" в Украине с целью повышения уровня жизни населения, а также привлечения крайне необходимых инвестиций.

"Мы считаем, что Украине нужно достичь продвижения в некоторых структурных реформах - опять же, улучшить управление и усилия в борьбе с коррупцией", - подчеркнул представитель МВФ.

Он также подчеркнул необходимость уменьшения роли олигархов в стране и одновременно отработки фискальной и монетарной политики "для поддержания макростабильности" национальной экономики.



Напомним, 5 ноября премьер-министр Алексей Гончарук назвал манипуляциями информацию о заморзке программы с МВФ.