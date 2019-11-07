Зеленский: Мы будем защищать инвестиции, которые поступают в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что защита инвестиций, поступающих в Украину, является приоритетом для украинской власти.

Об этом он сказал во время встречи с главным исполнительным директором компании Head - известного производителя спортивного снаряжения Иоганном Элиашем.

Зеленский поздравил Элиаша с началом строительства завода Head в Украине.

"Мы очень рады, потому что это серьезные инвестиции крупной компании в Украину. Это очень важно, и мы будем защищать все инвестиции. Это для нас является приоритетом", - сказал президент.

"Со своей стороны Иоганн Элиаш поприветствовал реформы, которые проводятся в Украине, и отметил, что наша страна имеет большие возможности для привлечения иностранных инвестиций - как из стран Евросоюза, так и из США", - говорится в сообщении.

"Украина сегодня - это место для инвестиций", - сказал главный исполнительный директор Head.

Экономическая правда