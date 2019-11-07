Еще один сотрудник Нацбанка погорел на взятке
Четверг, 7 ноября 2019, 19:09
Правоохранители задержали сотрудника Нацбанка при получении взятки в 30 тысяч долларов.
Об этом сообщает Finclub со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В Нацбанке неофициально подтвердили факт задержания.
Отмечается, что задержали юрисконсульта по факту получения взятки за содействие в выдаче лицензии.
Начато уголовное производство по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.
Напомним:
Правоохранители задержали главного специалиста Нацбанка, который за 50 тысяч долларов США обещал предпринимателю содействие в получении лицензии на обмен валюты.
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