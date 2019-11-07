Еще один сотрудник Нацбанка погорел на взятке

Правоохранители задержали сотрудника Нацбанка при получении взятки в 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В Нацбанке неофициально подтвердили факт задержания.

Отмечается, что задержали юрисконсульта по факту получения взятки за содействие в выдаче лицензии.

Начато уголовное производство по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Напомним:

Правоохранители задержали главного специалиста Нацбанка, который за 50 тысяч долларов США обещал предпринимателю содействие в получении лицензии на обмен валюты.