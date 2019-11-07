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Еще один сотрудник Нацбанка погорел на взятке

Четверг, 7 ноября 2019, 19:09

Правоохранители задержали сотрудника Нацбанка при получении взятки в 30 тысяч долларов.

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В Нацбанке неофициально подтвердили факт задержания.

Отмечается, что задержали юрисконсульта по факту получения взятки за содействие в выдаче лицензии.

Начато уголовное производство по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Напомним:

Правоохранители задержали главного специалиста Нацбанка, который за 50 тысяч долларов США обещал предпринимателю содействие в получении лицензии на обмен валюты.

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НБУ взятка

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