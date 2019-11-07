Акции Uber подешевели до рекордного минимума

Цены акций компании Uber Technologies в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились на 8,7%, до рекордно низкого уровня в 25,58 долларов за все время.

Об этом сообщает Blooomberg.

Отмечается, что резкое падение акций связано с завершением срока действия ограничений на продажу акций, который вступил в силу 10 мая 2019 года - в первый день IPO.

"Перед открытием торгов 6 ноября один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, который владает 4,1% акций Uber, продал около 2 млн акций неназванному покупателю за 26,9 долларов за бумагу, что на 4% ниже цены закрытия вторника.

Кроме того, катастрофические последствия неудачного IPO сильно сказались на главном инвесторе Uber - японском телекоммуникационном гиганте SoftBank Group, которому принадлежит 13% акций компании", - говорится в сообщении.

Экономическая правда