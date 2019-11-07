Крупейшная криптобиржа заработает в Украине до конца года

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с биткоин-биржей Binance, сообщается что платформа начнет работу в стране уже до конца года.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в ходе круглого стола, организованного Институтом Горшенина, сообщает ITC.

"У биржи миллиардные обороты. Часть этих микротранзакций будет проходить на территории Украины и в наших банках. Мы уже общаемся с Национальным банком и нашими государственными банками об открытии счетов этой бирже", — отметил Федоров

По его словам, компания уже начала активно работать над открытием своего офиса в Украине.

"Это дополнительные сотни миллионов налогов, которые получит наше государство. Для любителей криптовалюты и тех, кто работает в этом направлении, это очень большой сигнал, что Украина появилась на мировой карте криптовалют", — отметил глава Минцифры.

Напомним:

Binance — это одна из крупнейших криптобирж в мире. Она была основана в 2017 году в Гонконге, однако впоследствии сменила юрисдикцию на мальтийскую.

В мае Binance сообщила о "масштабном взломе" ее платформы хакерами и краже на более чем 40 миллионов долларов.