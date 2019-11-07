Все разделы
Укр / Рус

Крупейшная криптобиржа заработает в Украине до конца года

Четверг, 7 ноября 2019, 18:09
 

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с биткоин-биржей Binance, сообщается что платформа начнет работу в стране уже до конца года. 

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в ходе круглого стола, организованного Институтом Горшенина, сообщает ITC.

"У биржи миллиардные обороты. Часть этих микротранзакций будет проходить на территории Украины и в наших банках. Мы уже общаемся с Национальным банком и нашими государственными банками об открытии счетов этой бирже", — отметил Федоров

По его словам, компания уже начала активно работать над открытием своего офиса в Украине. 

"Это дополнительные сотни миллионов налогов, которые получит наше государство. Для любителей криптовалюты и тех, кто работает в этом направлении, это очень большой сигнал, что Украина появилась на мировой карте криптовалют", — отметил глава Минцифры.

Напомним:

Binance — это одна из крупнейших криптобирж в мире. Она была основана в 2017 году в Гонконге, однако впоследствии сменила юрисдикцию на мальтийскую.

В мае Binance сообщила о "масштабном взломе" ее платформы хакерами и краже на более чем 40 миллионов долларов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

криптовалюта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Криптовалюта Libra от Facebook проваливается. Что пошло не так? 31 октября 2019, 14:10
MasterCard и Visa отказались от участия в создании криптовалюты от Facebook 14 октября 2019, 17:44
PayPal отказался от участия в создании криптовалюты от Facebook 5 октября 2019, 15:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!