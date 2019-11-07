Зеленский предложил Ярославскому взяться за танковый завод

Президент Владимир Зеленский, во время визита в Харьков, предложил владельцу группы DCH Александру Ярославскому профинансировать достойные условия труда на танковом заводе им. Малышева.

Об этом сообщает городской сайт Харькова 057.ua.

Зеленский отметил, что местным бизнесменам необходимо взять на себя решение вопроса условий труда и обратился к присутствующему Ярославскому.

"Есть завод, он 1890 какого-то года, там страшные условия, я понимаю что государственное предприятие, можно вам собрать бизнес ассоциации Харьковщины и сделать нормальные условия?", - спросил Зеленский.

Ярославский ответил, что готов помочь и напомнил про свой опыт восстановления работы на Харьковском тракторном заводе.

"Сегодня почти три тысячи человек имеет зарплату, имеет работу", - уточнил Ярославский.

Зеленский предложил собрать ассоциацию бизнесменов города, на что Ярославский ответил.

"Я уже собрался, не надо меня собирать. Много бизнесменов не надо, потому что как то футбол, то волейбол, - я один оказываюсь в Харьковской области. Собирают всех, а плачу я один… Считайте, что вопрос закрыт", - резюмировал Ярославский.





Напомним:



Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков раскритиковал руководство оборонных государственных предприятий, и попросил Гончарука собрать правительство.

