Кабмин поручил круглосуточно проверять вес грузовиков в Запорожье

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Нацполиции и управлению Укртрансбезопасности в Запорожской области круглосуточно проверять грузовики, которые ездят по дорогам области и областного центра.

Это поручение Гончарук дал во время визита в Запорожье 7 ноября, передает пресс-служба правительства.

В частности, премьер поручил местной полиции ограничить движение фур по непредназначенных для этого дорогах, а Укртрансбезопасности совместно с полицией - обеспечить круглосуточное функционирование пунктов весового контроля.

"Вместо того, чтобы круглосуточно контролировать ситуацию на дорогах, областное управление Укртрансбезопасности устроило откровенный саботаж - там отказались выходить на работу ночью. И теперь все перегруженные фуры перевозят грузи ночью, тем самым уничтожая дороги", - подчеркнул Гончарук.

Напомним:

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на завершение строительства моста в Запорожье правительство выделило 1,2 миллиарда гривен и пообещал сдать объект за 2-3 года.

Экономическая правда