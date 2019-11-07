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ЕБРР может предоставить 10 миллионов евро кредита украинскому производителю кормов

Четверг, 7 ноября 2019, 15:30

Европейский банк реконструкции и развития планирует предоставить украинскому производителю кормов для домашних животных ООО "Кормотех" кредит на 10 миллионов евро.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что кредит могут выдать на строительство завода по производству кормов для домашних животных в Литве и расширение мощностей по производству кормов в Украине.

"Банк поддержит первую трансграничную инвестицию украинской компании, которая заключается в строительстве нового производственного объекта в Литве", - заявили в банке.

В ЕБРР отмечают, что "Кормотех" является одним из трех крупнейших производителей кормов для домашних животных в Украине.

Решение о предоставлении кредита может быть принято 11 декабря 2019 года.

"Кормотех" в 2018 году начала строительство завода по производству кормов в Литве, в планах его запустить в 2019 году. Плановые мощности - 5 тыс тонн мокрых кормов в год.

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ЕБРР кредит

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