Украинцы довольны МАУ больше, чем зарубежными авиакомпаниями - опрос

51,4% опрошенных украинцев положительно относятся к украинской авиакомпании "МАУ", 40,6% - к венгерскому лоукостеру Wizz Air.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 сентября.

Отмечается, что 9,6% респондентов имели опыт покупки авиабилетов за последние 1,5 года (из них 7,1% покупали билеты с международным сообщением, 1,6% - с сообщением в пределах Украины, 0,9% - и с международным сообщением, и с сообщением в пределах Украины).

"Среди тех, кто имел опыт приобретения авиабилетов (т.е. среди 88 респондентов, ответивших, что за последние полтора года приобретали авиабилеты), 57,6% утверждают, что для них низкие цены является важнейшим фактором выбора авиакомпании. 25,5% говорят о высоком уровне обслуживания, 14,8% - о пунктуальности", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем, при остальных одинаковых характеристиках, 39,3% респондентов, которые имели опыт приобретения авиабилетов, отдали бы предпочтение иностранным авиалиниям, 26,8% - украинским авиалиниям. Для 27,1% респондентов безразлично, иностранные или украинские авиалинии", - отмечают в КМИС.

Респондентам также ставили вопрос "Как Вы относитесь к следующим авиалиниям, действующим в Украине?" относительно МАУ, Wizz Air, Ryan Air, SkyUp, Ernest Airlines, Мотор Сич.

Отмечается, что положительно относятся к МАУ (51,4%) опрошенных украинцев, 19,9% - отрицательно.

В то же время, авиакомпания "Мотор Сич" из Запорожья украинцам нравится гораздо меньше: 19,6% опрошенных довольны ее работой, 14,5% - нет.

Среди иностранных авиакомпаний украинцы больше всего довольны деятельностью венгерской Wizz Air (40,6% положительно), меньше всего - итальянской Ernest Airlines (20,2%).

Опрос прошел с 8 по 20 сентября. Методом личного интервью опрошено 1025 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 4,7% для показателей близких к 50%, 4,1% - для показателей близких к 25%, 2,9% - для показателей близких к 10%, 2,1% - для показателей близких к 5%.

Экономическая правда