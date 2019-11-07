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Нефьодов представил проект стратегии развития инфраструктуры таможни

Четверг, 7 ноября 2019, 13:37

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов представил проект стратегии развития таможни - в течение 2020 года будет осуществляться строительство, реконструкция, капитальный ремонт 16 приоритетных пунктов пропуска.

Об этом он написал в Facebook.

"Надо реконструировать и строить пункты, покупать и запускать сканеры, весы и интегрированные системы видеонаблюдения. И, главное, надо делать это системно - создавая банк проектов, ранжируя их по приоритетам и строя конкретный объект инфраструктуры, а не окрашивая отдельные стены", - отметил он.

"В следующем году начинаем 16 объектов, из них 3 за международные средства, 12 хотим закончить в 2020, потратив 488 млн.грн., которые заложены в проект бюджета, еще 2 в 2021, еще 2 в 2022.

"В 2020 планируем оснастить 16 пунктов пропуска весовыми комплексами, в будущем по 12 пунктам надо создать интегрированные системы видеонаблюдения (но это недешево)", - добавил глава ГМС.

Экономическая правда

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таможня

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