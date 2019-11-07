В Uber рассказали, сколько зарабатывают их водители

В Uber считают, что их водители могут зарабатывать гораздо больше, чем средняя зарплата в Украине, чистый заработок после комиссии может составлять в районе 25-30 тысяч гривен.

Об этом в интервью ЭП сообщил руководитель по развитию Uber в странах Центральной и Восточной Европы Георгий Соколянский.

"Водитель может зарабатывать на платформе Uber значительно больше, чем средняя зарплата в Украине и больше, чем на других платформах, потому что у нас больше заказов.

Чтобы дать вам ориентир, чистый заработок после комиссии Uber, после расходов может быть в районе 25-30 тыс гривен. Это после уплаты всех налогов и расходов. То, что я считаю реалистичным", - заявил Соколянский.

По словам менеджера Uber, выплаты наличными остаются у водителя, а если пассажир выбирает безналичный способ расчета, то Uber делает эквайринг, то есть, снимает деньги с карты пассажира и отдает их водителю за вычетом комиссии.

Также Соколянский отметил, что их сервис просит предоставлять водителей подтверждение о налоговой регистрации. Но водители неохотно оформляются самостоятельно как "ФОПы", и выплачивают дополнительные комиссии посредникам-автопаркам, чтобы не заниматься бухгалтерией.

"Для водителей трудно открыть ФЛП. Возможно, объективно это не так трудно, но для водителя это трудно. Потому что ты хочешь водить, ты не хочешь ходить в Налоговую.

Необходимость искать время на оформление ФЛП, ведение отчетности, одна из причин, на мой взгляд, почему я считаю, что реформа такси современная и конструктивная.

Именно потому, что реформа идет по принципу "купи патент онлайн, заплати деньги онлайн и получи разрешение заниматься перевозками", - подчеркнул Соколянский.



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Экономическая правда