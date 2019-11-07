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Ryanair запустит рейсы Харьков-Будапешт, раньше чем анонсировали

Четверг, 7 ноября 2019, 12:50
 

Крупнейший европейский лоукостер - авиакомпания Ryanair, начиная с 16 января 2019 года, будет выполнять рейсы по маршруту Харьков-Будапешт.

Об этом, как пишет ЦТС, проинформировали в аэропорту Харьков.

Рейсы в столицу Венгрии будут выполняться по четвергам и воскресеньям, время в пути составит 2 часа 10 минут. Стоимость билетов начинается от 17,17 евро или 468 гривен в одну сторону без учета багажа.

Напомним, ранее сообщалось что авиакомпания откроет это маршрут в летнем расписании 2020 года.

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Ryanair

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