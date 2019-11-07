Залы ожидания для военных открылись в Виннице и Мариуполе — УЗ
Укрзализныця открыла еще два зала ожидания для военнослужащих на железнодорожных вокзалах Винницы и Мариуполя.
Об этом сообщил глава правления УЗ Євгений Кравцов в Facebook.
" + Еще 2 зала ожидания открыли для военнослужащих. Теперь на вокзалах Винницы и Мариуполя.
В столице, Львове, Одессе, Харькове и Днепре экс-депутатские комнаты, а теперь комфортные залы для украинских защитников работают круглосуточно", - пишет Кравцов.
Напомним, что такие залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения, подтверждающего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).
Экономическая правда
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