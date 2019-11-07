Все разделы
Укр / Рус

Залы ожидания для военных открылись в Виннице и Мариуполе — УЗ

Четверг, 7 ноября 2019, 11:41

Укрзализныця открыла еще два зала ожидания для военнослужащих на железнодорожных вокзалах Винницы и Мариуполя.

Об этом сообщил глава правления УЗ Євгений Кравцов в Facebook.

" + Еще 2 зала ожидания открыли для военнослужащих. Теперь на вокзалах Винницы и Мариуполя.

В столице, Львове, Одессе, Харькове и Днепре экс-депутатские комнаты, а теперь комфортные залы для украинских защитников работают круглосуточно", - пишет Кравцов.

Напомним, что такие залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения, подтверждающего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин запретит импорт б/у вагонов из РФ в ноябре 6 ноября 2019, 15:51
Ввоз б/у вагонов из РФ вырос в 4 раза после объявления об эмбарго 6 ноября 2019, 12:50
УЗ к новогодним и рождественским праздникам планирует назначить 35 дополнительных поездов 4 ноября 2019, 15:02
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!