Залы ожидания для военных открылись в Виннице и Мариуполе — УЗ

Укрзализныця открыла еще два зала ожидания для военнослужащих на железнодорожных вокзалах Винницы и Мариуполя.

Об этом сообщил глава правления УЗ Євгений Кравцов в Facebook.



" + Еще 2 зала ожидания открыли для военнослужащих. Теперь на вокзалах Винницы и Мариуполя.

В столице, Львове, Одессе, Харькове и Днепре экс-депутатские комнаты, а теперь комфортные залы для украинских защитников работают круглосуточно", - пишет Кравцов.

Напомним, что такие залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения, подтверждающего личность, и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).

Экономическая правда