Объем украинского экспорта в ЕС уже достигает потолка — вице-премьер

При условии сохранения нынешней сырьевой структуры украинского экспорта его объем в ЕС уже вскоре может достичь своего "потолка".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба сделал во время конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"Учитывая то, что основная часть нашего экспорта – это аграрная продукция и сырье, мы уже видим, что темпы роста нашего экспорта постепенно тормозятся – а это означает, что возможности такого экспорта постепенно достигает свого потолка", - добавил он.

Выходом из ситуации является расширение товарного ассортимента украинского экспорта в ЕС.

"Именно поэтому мы возлагаем большие надежды на подписание соглашения о промышленном безвизе – это должно дать новые возможности для украинского экспорта. Еще один путь роста - увеличение количества украинских компаний, работающих с ЕС. Сейчас их около 14 тысяч, но это количество должно и в дальнейшем расти", - считает он.

Напомним, в сентябре Кулеба заявлял, что для начала работы отдельных соглашений о ACAA, то есть так называемого "промышленного безвиза" с ЕС, необходим "прецедент" подписание хотя бы одного любого соглашения.

Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может получить этот сертификат.

Европейская правда