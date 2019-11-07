От захвата до рассвета

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В современных реалиях для любого предпринимателя фраза "Мы – новые собственники вашего бизнеса" звучит как страшный сон. Все массмедиа трубят об успешных или безуспешных попытках незаконного поглощения бизнеса, смены собственника без ведома участников компании и т. д.

Подобные действия называют рейдерством, а участников таких махинаций – рейдерами.

На сегодняшний день в Украине функционирует от 35 до 50 профессиональных рейдерских групп. Они не брезгуют ничем – прибегают к психологическому давлению, шантажу, фальсификации документов, подкупу властных структур, создавая условия для рейдерских захватов в разных его проявлениях.

Рейдерство делится на белое, черное и серое:

1. Белое подразумевает под собой действия рейдера согласно лазейкам закона. Он занимается скупкой долгов или акций компании, ищет пробелы в уставе, действия направлены на ухудшение ее финансового состояния.

2. Серое держит баланс между законом и его границами. Этот вид характеризуется фальсификацией документов, коррумпированием госработников, нотариусов и судей.

3. Черное рейдерство использует методы серого, но чаще прибегает к коррупционным незаконным решениям,также применяя физическое насилие.

Сейчас стерты границы между ними, поскольку рейдеры используют микс методов для получения нужного результата. Так, при корпоративном рейдерстве используется фальсификация документов.

Например, если без ведома одного из учредителей подано заявление на изменение доли в уставном капитале, статуса компании или о выводе его из состава учредителей. В данном случае белое граничит с серым.

Методов предотвращения рейдерства существует немного, но действенным остается мониторинг изменений в своей компании. Для этого существуют сервисы, одним из которых является CONTR AGENT.

Система помогает узнать необходимую информацию о любой компании Украины в режиме 24/7. Досье формируется из данных из открытых источников и госреестров, их свыше 40. При анализе досье, система отображает риск-факторы, а также точные связи компании с другими юридическими лицами.

Система позволяет обезопасить свой бизнес от несанкционированных действий в сторону корпоративных прав, а также отслеживать изменения благодаря функции "Мониторинг". Для начала в поисковой строке нужно ввести необходимое предприятие либо ФЛП и нажать на кнопку "Мониторинг".

Пользователи в виде email уведомлений получают актуальные сведения о регистрационных изменениях, юридическом состоянии компании, начале процедуры банкротства, судебных решениях.

Сейчас для рынка доступен бесплатный мониторинг бизнеса – до 10 компаний либо ФЛП и полного просмотра 3 карточек. Для этого пользователю достаточно зарегистрироваться на платформе, выбрать систему CONTR AGENT и произвести бесплатный мониторинг.