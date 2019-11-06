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В Черновицкой области зарегистрировали первую региональную таможню — Нефьодов

Среда, 6 ноября 2019, 15:21

Государственная таможенная служба cтворила и официально зарегистрировала первую региональную структурную единицу - Буковинскую таможню.

Об этом сообщил глава таможенной службы Максим Нефьодов в Facebook.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы с контрабандой таможенной службой именно в Черновицкой области.

Напомним:

16 октября Кабинет министров утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы - вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр. Позже Кабмин утвердил проект закона.

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таможня

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