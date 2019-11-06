В Черновицкой области зарегистрировали первую региональную таможню — Нефьодов

Табачные компании "собирают чемоданы": кому это выгодно и с чего все началось Международные компании — производители сигарет грозятся уйти из Украины и отказываются выкупать у государства заказанные акцизные марки. Причина — в скандальной поправке к законопроекту, которая перераспределяет доходы на табачном рынке. Как это произошло и кто выиграет? (укр)

Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко Депутаты "Слуги народа" оказались в эпицентре коррупционного скандала, из-за которого руководство партии решило проверить их на полиграфе. Причина — нардепы не дают ликвидировать площадки, по которым украинцы теряют миллиарды гривен при продаже имущества.(укр)