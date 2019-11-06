В Черновицкой области зарегистрировали первую региональную таможню — Нефьодов
Среда, 6 ноября 2019, 15:21
Государственная таможенная служба cтворила и официально зарегистрировала первую региональную структурную единицу - Буковинскую таможню.
Об этом сообщил глава таможенной службы Максим Нефьодов в Facebook.
Ранее премьер-министр Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы с контрабандой таможенной службой именно в Черновицкой области.
Напомним:
16 октября Кабинет министров утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы - вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр. Позже Кабмин утвердил проект закона.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua