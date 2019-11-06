Таможенная служба подписала меморандум о сотрудничестве с бизнес-омбудсменом
Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве, его цели - обеспечение прозрачности работы органов таможни и уменьшения коррупции.
Об этом сообщается на странице Нова митниця в Facebook.
Также среди целей - предотвращение недобросовестного поведения в отношении субъектов предпринимательства в Украине.
Таможенная служба и Совет бизнес-омбудсмена, в частности, проведут мониторинг нарушений со стороны должностных лиц; а также будут выявлять и устранять положения в законодательстве, которые неоправданно ограничивают возможность осуществления предпринимательской деятельности.
Также будут организовываться и проводиться совместные публичные мероприятия по актуальным вопросам.
"Для реализации этих задач создается экспертная группа, в состав которой войдут представители ГМС и Совета бизнес-омбудсмена", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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