Таможенная служба подписала меморандум о сотрудничестве с бизнес-омбудсменом

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве, его цели - обеспечение прозрачности работы органов таможни и уменьшения коррупции.

Об этом сообщается на странице Нова митниця в Facebook.

Также среди целей - предотвращение недобросовестного поведения в отношении субъектов предпринимательства в Украине.

Таможенная служба и Совет бизнес-омбудсмена, в частности, проведут мониторинг нарушений со стороны должностных лиц; а также будут выявлять и устранять положения в законодательстве, которые неоправданно ограничивают возможность осуществления предпринимательской деятельности.

Также будут организовываться и проводиться совместные публичные мероприятия по актуальным вопросам.

"Для реализации этих задач создается экспертная группа, в состав которой войдут представители ГМС и Совета бизнес-омбудсмена", - говорится в сообщении.

Экономическая правда