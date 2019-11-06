Все разделы
Укр / Рус

Таможенная служба подписала меморандум о сотрудничестве с бизнес-омбудсменом

Среда, 6 ноября 2019, 12:24

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве, его цели - обеспечение прозрачности работы органов таможни и уменьшения коррупции.

Об этом сообщается на странице Нова митниця в Facebook.

Также среди целей - предотвращение недобросовестного поведения в отношении субъектов предпринимательства в Украине.

Таможенная служба и Совет бизнес-омбудсмена, в частности, проведут мониторинг нарушений со стороны должностных лиц; а также  будут выявлять и устранять положения в законодательстве, которые неоправданно ограничивают возможность осуществления предпринимательской деятельности.

Также будут организовываться и проводиться совместные публичные мероприятия по актуальным вопросам.

"Для реализации этих задач создается экспертная группа, в состав которой войдут представители ГМС и Совета бизнес-омбудсмена", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

таможня бизнес

powered by lun.ua
Материалы по теме
Президент подписал закон, который ускорит таможенные процедуры 6 ноября 2019, 11:57
Маркарова: Я Хорошковского не видела. Ко мне на совещания Нефьодов ходит сам 5 ноября 2019, 10:55
Новости 4 ноября: бюджет, табачные правки, калькулятор растаможки 4 ноября 2019, 21:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!