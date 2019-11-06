5G будут полгода демонстрировать в шести городах Украины

Мобильный оператор lifecell совместно с компанией Ericsson Ukraine с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года будут демонстрировать технологию 5G в магазинах оператора в шести городах Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на решение Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Согласно тексту решения, технология 5G в диапазоне n78 будет демонстрироваться в магазинах продаж lifecell в Киеве (Бессарабская площадь и ТЦ "Оушен Плаза"), Днепре (бул. Европейский), Харькове (ул. Ярослава Мудрого), Львове (просп. Свободы), Одессе (ул. Дерибасовская) и Черкассах (ул. Смилянская).

Управление оборудованием базовой станции Radio DOT System будет осуществляться специализированным тестовым ядром сети (5G EPC) с ограниченной функциональностью (только доступ к публичной сети интернет, без возможности осуществления голосовых вызовов).

Напомним:

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест ожидает, что связь нового поколения появится в Украине в 2022 году.

Шведский производитель оборудования для мобильных операторов Ericsson прогнозирует, что 5G в Украине не запустят до 2024 года.

В мае 2019 года Ericsson Украина и lifecell развернули демо-сегмент сети 5G и провели открытое тестирование скорости мобильного интернета пятого поколения в Киеве.

17 мая президент Украины подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

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