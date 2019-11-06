Фонд гарантирования продает офис "Имэксбанка" в Одессе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на открытые торги комплекс зданий, находящихся на балансе АО "Имэксбанк".

Об этом говорится в пресс-релизе фонда.

Отмечается, что на открытые выставлен комплекс зданий общей площадью 2334,6 м. кв. Также на торги выставили 548 единиц основных средств (в частности: телекоммуникационное оборудование, серверное оборудование, оргтехника, офисная мебель и принадлежности, кондиционеры).

Недвижимое имущество расположено в Приморском районе города Одессы по адресу: проспект Шевченко, дом 8А.

Торги состоятся 8 ноября 2019 года по английской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи.

Начальная цена лота - 113,69 млн грн. Конечный срок подачи ценовых предложений - 7 ноября до до 20:00.

Средства, вырученные в результате аукциона, пойдут на погашение кредиторских требований АО "Имэксбанк".

Напомним:

27 января 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в ПАО "Имэксбанк".

27 мая 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации ПАО "Имэксбанк".

Экономическая правда