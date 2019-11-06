Фонд гарантирования продает офис "Имэксбанка" в Одессе
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на открытые торги комплекс зданий, находящихся на балансе АО "Имэксбанк".
Об этом говорится в пресс-релизе фонда.
Отмечается, что на открытые выставлен комплекс зданий общей площадью 2334,6 м. кв. Также на торги выставили 548 единиц основных средств (в частности: телекоммуникационное оборудование, серверное оборудование, оргтехника, офисная мебель и принадлежности, кондиционеры).
Недвижимое имущество расположено в Приморском районе города Одессы по адресу: проспект Шевченко, дом 8А.
Торги состоятся 8 ноября 2019 года по английской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи.
Начальная цена лота - 113,69 млн грн. Конечный срок подачи ценовых предложений - 7 ноября до до 20:00.
Средства, вырученные в результате аукциона, пойдут на погашение кредиторских требований АО "Имэксбанк".
Напомним:
27 января 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в ПАО "Имэксбанк".
27 мая 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации ПАО "Имэксбанк".
Экономическая правда
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