Цены на нефть снижаются

Цены на нефть в ходе азиатских торгов упали на фоне неожиданного высокого роста коммерческих запасов нефти в США.

Об этом сообщает enkorr.

Стоимость барреля январской нефти Brent по состоянию на 8:45 6 ноября составила 62,56 доллара (-0,64%). Баррель декабрьской нефти WTI торговался по 56,91 доллара (-0,56%). Предыдущие торги завершились на уровне 62,96 и 57,23 долларов соответственно.

"Падение цен на нефть произошло после того, как Американский институт нефти сообщил, что коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,3 млн бар за неделю, завершившуюся 1 ноября, и составили 440,5 млн барр. Это почти в три раза превысило прогноз аналитиков о росте на 1,5 млн бар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что значительный рост запасов нефти в США омрачает надежды трейдеров на прорыв в ходе китайско-американских торговых переговоров.