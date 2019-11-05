Президент поручил до конца года ликвидировать коррупцию в сфере градостроительства

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости до конца 2019 года ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства.

Соответствующее задание Зеленский поставил перед министром развития общин и территорий Аленой Бабак на встрече с руководством Верховной Рады и Кабмином в Офисе президента.

Глава государства отметил необходимость перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов.

Также, по его словам, нужно ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительными документам и отмены декларации готовности объекта к эксплуатации.

"Кроме того, президент поставил задачи министру юстиции Денису Малюське. Среди них - внести изменения в программное обеспечение реестров недвижимости и бизнеса, чтобы прекратить несанкционированный доступ.

Также Денис Малюська должен до конца июня 2020 года обеспечить формирование законодательной основы для работы электронного нотариата", - говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров до 31 декабря 2019 года должен обеспечить внедрение первого этапа проекта "еМалятко".

Экономическая правда