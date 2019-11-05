Минфин снизил ставки доходности по ОВГЗ

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 3,14 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

Отмечается, что большая часть привлеченных средств поступило от продажи 4-летних ОВГЗ - 2,3 млрд грн.

Однолетние ОВГЗ продали на 521,4 млн грн, 3-месячные - на 311,6 млн грн.

Средневзвешенные ставки доходности по размещенным облигациям составляли: по трехмесячным ОВГЗ - 14,35% (снижение на 100 базисных пунктов), 1-летними - 14% (снижение на 27 базисных пунктов); четырехлетними - 13,3% (последний раз 4-летние бумаги размещались в мае 2019 года по ставке 16%).

Напомним:

На аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа 29 октября Министерство финансов привлекло в бюджет 1,6 миллиарда гривен, большая часть из которых стали поступления от 2-летних ОВГЗ - 1,39 млрд.

Экономическая правда