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Кабмин предлагает выделить дополнительные 622 миллиона на шахты, а убыточные - закрыть

Вторник, 5 ноября 2019, 15:59

Кабинет министров предлагает увеличить расходы на финансирование государственных шахт в 2020 году на 622,8 миллионов гривен.

Об этом говорится в проекте госбюджета на 2020 год, который представил Кабинет министров.

"На 622,8 млн грн увеличена сумма на вывод государственных угледобывающих предприятий на безубыточный уровень деятельности путем закрытия неперспективных убыточных структурных подразделений государственных предприятий", - сообщили в Минфине.

Напомним:

Верховная Рада поддержала изменения в госбюджет-2019, поддержав предложение правительства о выделении 1 миллиарда гривен на выплату заработной платы шахтерам.

Экономическая правда

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шахты Камбин

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