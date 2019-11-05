Земельная реформа: Минюст подготовит бесплатных юристов для общин
Система предоставления бесплатной правовой помощи будет готовить на местах советников к запуску земельной реформы.
Об этом заявил директор Координационного центра по оказанию правовой помощи Алексей Бонюк, выступая на ХІХ международном экономическом форуме во Львове.
"С открытием рынка земли у владельцев земельных паев появится много правовых вопросов, связанных с арендной платой за участки, операциями купли-продажи.
Важно, чтобы люди как можно раньше получили информацию о своих правах и возможности для их защиты. Знали, что могут обратиться за бесплатной правовой помощью системы БПД", – заявил Бонюк.
Отмечается, что в каждом центре по предоставлению БВПП (бесплатной вторичной правовой помощи) и бюро правовой помощи будет работать хотя бы один специалист, специализирующийся на земельных вопросах.
Также будут созданы специализированные центры по оказанию БВПП, которые будут оказывать комплексную помощь, в том числе – по земельным вопросам.
"Мы обязательно должны подготовить земельных советников. Это очень действенный инструмент для того, чтобы повысить собственную правовую возможность общин. Традиция обращаться за правовым советом к соседу или знакомым, которая укоренилась в Украине, должна исчезнуть", – подчеркнул Бонюк.
Земельным советником может стать любой активный гражданин, который будет привлекаться к решению вопросов в сфере земельных отношений.
Жители общины, пройдя обучение, смогут предоставлять общие советы и соединять людей со специалистами системы БПД.
Также, отмечается, что получить правовую консультацию и подробное разъяснение по земельным вопросам можно будет, позвонив в единый контакт-центр по номеру 0 800 213 103.
"Операторы будут иметь полный пакет правовой информации по всем насущным вопросам, которые касаются как владельцев земельных паев, арендаторов, так и тех, кто занимается или хочет заняться аграрным бизнесом", - говорит Бонюк.
В Минюсте также подготовят отдельный раздел по земельным вопросам в украинской правовой Википедии – справочно-информационной платформе правовых консультаций WikiLegalaid.
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