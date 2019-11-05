Законопроект об администрировании налогов могут разделить на 3 части - источник

Кабмин рассматривает вариант разделения скандального законопроекта №1210 по совершенствованию администрирования налогов на 3 части и отдельное рассмотрение каждой из них в парламенте

Об этом заявил источник ЭП в правительстве.

"Мы подготовим с 1210 три законопроекты: один об изменениях правил, администрирования налогов, второй - ресурсный, об изменении налоговых ставок, третий - о BEPS (Base erosion and Profit Shifting - размывание налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения - ред.).

Так будущее каждой порции поправок не будет зависеть от другой и будет иметь собственные шансы на принятие", - сказал собеседник ЭП в правительстве.

Напомним:

Законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно совершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" зарегистрировали в Верховной Раде 30 августа.

Бизнес-сообщество раскритиковало законпроект - бизнес беспокоят высокие штрафы, расширение базы налогообложения рентой и изменения по акцизам.

Комитет рекомендовал к первому чтению принять альтернативный 1210-1, но все заблокировалось через одиозность документа.

В интервью ЭП министр финансов Оксана Маркарова заявила, что наличие BEPS в законопроектах №1209 и №1210 - лишь одна из причин их критики.

"На самом деле BEPS позволит осуществить реальную деофшоризацию. BEPS позволит увидеть часть сделок, которые заключаются в Украине, но структурируются полностью вне ее. Облагаются такие соглашения также не полностью, несмотря на то, что бенефициарами в этих компаниях являются или могут быть украинские граждане или украинские компании", - сказала она.

"Те, кто прочитали эти законопроекты в части BEPS и уклоняются от уплаты налогов, выступают против них. На самом деле налоговые законы не всегда приятные. Они должны быть направлены не на то, чтобы для кого-то ухудшать условия, а для кого-то улучшать, а на то, чтобы выравнивать правила игры для всех.

Это обеспечит еще один приоритет - ускорение экономического роста", - добавила министр.

Галина Калачева, ЭП