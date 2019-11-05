Гончарук рассказал, почему в проект бюджета внесли субвенцию на социально-экономическое развитие

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что поверненння в проект бюджета на 2020 год нормы относительно субвенций на социально-экономическое развитие является "нормальным компромиссом" между правительством и парламентом.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время презентации проекта бюджета-2020 ко второму чтению.

"Бюджет принимается парламентом. Парламент - наши партнеры. В том бюджете, который мы подавали в сентябре, этой статьи расходов не было. Мы считаем, что этот инструмент не очень эффективен. То есть, есть более удачные, по нашему мнению, инструменты, например ГФРР (Государственный фонд регионального развития - ред.).

Депутаты считают иначе. Они считают, что нужно, чтобы существовал и один, и другой инструмент. И они предложили вообще, чтобы этот инструмент - социально-экономическое развитие - был большим значительно. Мы согласились, что этот инструмент будет, он останется, но в меньшем размере, а ГФРР будет значительно больше", - пояснил Гончарук.

"То есть, фактически это умный, нормальный компромисс, здесь нет никакой зради, мы просто оставляем два инструмента, которые немножко по-разному будут работать со средствами.

Но и тот, и другой инструмент будут использоваться для того, чтобы инвестировать в образование, науку, какие-то другие социально важные объекты на местах. И мы как правительство будем следить, чтобы ни в одном, ни в другом случае не было проявлений социальной, политической коррупции", - добавил премьер.

По его словам, Кабмин будет следить за процедурами "максимально тщательно".

В то же время министр финансов Оксана Маркарова в интервью ЭП заявила: "Бюджетный кодекс закладывает один тип инструмента поддержки регионального развития - Государственный фонд регионального развития. В нем можно менять много критериев и подходов, через него можно реализовать наши приоритеты.

Ежегодно парламент выделяет из ГФРР еще субвенцию социально-экономического развития, которая распределяется комиссией, созданной при бюджетном комитете. С точки зрения Верховной Рады это более гибкий механизм распределения средств".

На вопрос, нужна ли субвенция из точки зрения эффективности государственных расходов, она ответила:

"Нет нужных или ненужных субвенций. Вопрос в условиях распределения. Я всегда выступаю за меньшее количество инструментов, но их высокое качество.

Так же, как лучше иметь одну программу на субсидии и в ее рамках гибко реагировать на различные приоритеты, так и Фонд регионального развития как инструмент регионального развития является правильным и самодостаточным механизмом влияния центрального бюджета на региональное развитие".

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Экономическая правда