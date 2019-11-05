Маркарова: Я Хорошковского не видела. Ко мне на совещания Нефьодов ходит сам

Бывший глава таможни и чиновник правительства Николая Азарова Валерий Хорошковский не встречался с министром финансов Оксаной Маркаровой.

Об этом заявила сама Маркарова в интервью Экономической правде.

"Я Хорошковского не видела. Ко мне на совещания Нефьодов (глава Государственной таможенной службы - ЭП) ходит сам. Я вам даже больше скажу: и Верланов (Сергей Верланов, руководитель Государственной налоговой службы - ЭП), и Гутенко (Денис Гутенко, и. о. главы ликвидируемой Государственной фискальной службы - ЭП) тоже ко мне ходят сами", - заявила Маркарова.

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Напоминаем:

В интервью УП глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Офис президента пользуется услугами бывшего главы Службы безопасности экс-вице-премьера времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского для консультаций по таможне.

Богдан отрицает, что Хорошковский является "теневым руководителем" таможни.

По словам руководителя ОПУ, команда Зеленского выбрала консультантом Хорошковского, потому что его рекомендовали "и друзья и недруги".

Мол, за 2 года пока Хорошковский возглавлял таможню, доходы выросли в 4 раза.

Руководитель ОПГ называет действующего руководителя таможни Максима Нефедова "профессиональным человеком с чистыми помыслами", однако указывает, что старая системы таможни, еще на сегодняшний день руководит, делает все, чтобы саботировать как деятельность Нефедова, так и жизнь страны, поскольку доходы от таможни упали очень существенно.

Богдан отметил, что не знает, прислушивается ли Нефедов к Хорошковскому, но надеется, что сотрудничество приведет к положительным результатам.

На вопрос, возможно ли назначение на должность Хорошковского Богдан отметил, что этому мешает "бэкграунд" политика.

Экономическая правда