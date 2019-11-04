Мониторинг оборота и использования земли переведут в онлайн — министр экономики

Министр развития экономики Тимофей Милованов, и министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет презентовали концепцию системы мониторинга и оборота земель.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Система мониторинга призвана обеспечить прозрачность и отслеживаемость земельных отношений и будет содержать полную информацию о переходе прав на землю, владельцах земли, стоимость сделок купли продажи и аренды, и тому подобное.

В том числе с ее помощью можно будет получить информацию о концентрации земель в одних руках", - отмечают в Минэкономики.

В планах министерства обеспечить обмен данных между государственными реестрами, содержащих соответствующую информацию (Держгеокадастр, Реестр прав, Реестр юридических лиц и т. п) и создания программного продукта, который будет анализировать эти данные и освещать их для представителей власти, а также общественности.

"Система земельного мониторинга даст возможность видеть онлайн, что происходит с землепользованием и собственностью на землю, как она меняется, где обрабатывается платятся ли налоги и прочее.

Такое нововведение сделает земельные отношения прозрачными и контролируемыми. Вскоре представим дорожную карту реализации проекта", - прокомментировал Милованов.



Напомним:

18 октября правительство представило законопроект "О Национальной инфраструктуре геопространственных данных", который будет предусматривать бесплатный доступ к информации о геоданных по принципу open data.

По подсчетам Кабинета министров, созданая Национальная инфраструктура геопространственных данных будет способствовать дополнительному приросту ВВП в пределах 0,2-0,6%.