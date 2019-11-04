Украинцы купили валюты почти на 100 миллионов долларов больше чем продали
Понедельник, 4 ноября 2019, 19:27
В октябре 2019 объемы покупки валюты физическими лицами превысили объемы ее продажи на 92 миллиона долларов.
Об этом сообщает Нацбанк.
Всего в октябре украинцы купили в банках 1,5 миллиарда долларов, а продали банкам 1,42 миллиарда долларов.
Объемы покупки валюты в октябре стали наибольшими с 2019 года. Предыдущий рекорд был установлен в июле и составил на 4 миллиона долларов меньше.
Напомним, с 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений в 150 тысяч гривень в день, как это было раньше
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua