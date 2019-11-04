Украинцы купили валюты почти на 100 миллионов долларов больше чем продали

В октябре 2019 объемы покупки валюты физическими лицами превысили объемы ее продажи на 92 миллиона долларов.

Об этом сообщает Нацбанк.

Всего в октябре украинцы купили в банках 1,5 миллиарда долларов, а продали банкам 1,42 миллиарда долларов.

Объемы покупки валюты в октябре стали наибольшими с 2019 года. Предыдущий рекорд был установлен в июле и составил на 4 миллиона долларов меньше.



Напомним, с 5 ноября украинцы смогут покупать валюту и банковские металлы без ограничений в 150 тысяч гривень в день, как это было раньше