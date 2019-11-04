В Германии хотят открыть 1 млн зарядных станций за 10 лет

В Германии к 2030 году будет открыто 1 миллион электромобильных зарядных станций.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в очередном еженедельном видеоподкасте, размещенном на сайте информационной службы правительства страны, передает Enkorr.

Основой для продвижения электромобильности станут три фактора, рассказала Меркель: специальные "экопремии" для покупателей определенных моделей EV; расширение инфраструктуры зарядных станций; скорейшее внедрение беспилотных технологий.

Программа расширения зарядной сети предусматривает строительство одного миллиона ЭЗС к 2030 г. Активное участие в этом масштабном процессе примет немецкая промышленность, что, по мнению канцлера Германии, вероятно, поможет компенсировать потерю рабочих мест, связанную с переходом от производства автомобилей к производству EV.

Что касается беспилотных транспортных средств, то здесь необходимо решать не только технические, но и юридические вопросы, добавила Меркель.

Дирк Кессельгрубер, представитель концерна Schaeffler, одного из крупнейших немецких поставщиков комплектующих для автопрома, считает, что "через 10–15 лет 40% автомобилей будут в той или иной мере автоматизированными".

По его словам, в самых разных точках планеты будет появляться все больше беспилотных автобусов-шаттлов, обслуживающих (по расписанию и/или по вызову) четко обозначенные маршруты.