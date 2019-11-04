УЗ к новогодним и рождественским праздникам планирует назначить 35 дополнительных поездов
Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников.
Об этом заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов, передает пресс-служба компании.
"Круглогодичных поездов и назначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников", - сказал Кравцов.
По его словам, УЗ планирует за период праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.
Глава правления Укрзализныци добавил, что компания продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов.
"Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", - уточнил он.
Напомним:
Правительство перенесло рабочий день с понедельника 6 января 2020 года на субботу 11 января, таким образом, в январе следующего года у граждан будет 4 выходных подряд.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua