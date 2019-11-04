В АРМА позже отреагируют на Малюську, свою позицию не рассылали

Агентство по розыску и менеджменту активов позже обнародует позицию относительно слов министра юстиции Дениса Малюськи о якобы совершении рейдерских действий со стороны агентства.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе АРМА.

В то же время там заявили, что не рассылали пресс-релиз отрицание слов Малюськи.

*Ранее в новости указывалось, что согласно заявлению АРМА, которая поступила на электронную почту "Украинской правды" якобы от пресс-службы агентства, оно отрицало слова министра юстиции и указывало на служебные расследования, которые проходят в ведомстве. Позже в переписке представитель пресс-службы агентства возразил, что АРМА рассылала свою позицию.

Предыстория:

Ранее в интервью "Украинской правде" министр юстиции Денис малюська рассказал, что Агентство по розыску и менеджмента активов занималась рейдерством.

В частности, министр заявил, что АРМА продавала по заниженной цене конфискованное имущество.

"Что происходило? Открывается какое-то уголовное производство - не важно какое, в рамках которого прокурор может попросить суд арестовать какое-либо имущество. Ну, например, недвижимость какую-то – здание, земельный участок. Ее арестовывают, передают в АРМУ. Внешне выглядит, что ничего страшного не произошло", - сказал он.

Малюська пояснил, что в АРМА нет полномочий просто сохранять имущество. Они или передать в управление, или продать. И они продают: "Цена, как правило, крайне низкая. Она даже рыночная была бы низкой, так как здесь чрезвычайная продажа - здесь арестованное имущество, уголовное производство, собственник против. А там еще и были мастера, которые даже низкую рыночную цену занижали ниже плинтуса".