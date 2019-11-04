Агрохолдинг Герег инвестировал 3 миллиарда в элеваторные комплексы

Компания "Эпицентр К" депутата Александра Гереги и его жены Галины, инвестировала в развитие и реконструкцию элеваторного хозяйства почти 3 миллиарда гривень, общая стоимость проектов по развитию и реконструкции комплексов, составит 4,6 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Группа компаний "Эпицентр К" запустила в эксплуатацию первую очередь инвестиционного проекта - построено два новых и увеличены мощности еще двух элеваторов в Винницкой и Хмельницкой областях.

В результате, количество собственных элеваторов, обслуживающих аграрное направление группы компаний агрохолдинг "Эпицентр Агро", выросло с 6 до 8, а их общие мощности по хранению увеличено до более 800 тыс. тонн.

Отмечается, что в эксплуатацию введено два новых маршрутных элеваторных комплекса в Винницкой области: "Вендичаны" (Могилев-Подольский район) мощностью 120 тыс. тонн одновременного хранения и "Вапнярка" (Томашпольский район) на 200 тыс. тонн

Также завершена реконструкция Винницкого элеватора (г. Винница), в результате которой его мощности по хранению увеличен до 168 тыс. тонн. Кроме того, на 60 тыс. Тонн выросли мощности Закупнянське ХПП (Хмельницкая область) - после реконструкции предприятие может сушить и хранить 105 тыс. тонн зерна.

Как отмечают в компании, после реализации всех проектов элеваторные мощности с единовременного хранения зерна до конца 2019/2020 маркетингового года вырастут до 1 млн тонн. В планах компании до конца 2020/2021 маркетингового года увеличить мощности компании по единовременного хранения зерна в 2 млн тонн.



Напомним:

Семья Герег начала строить свою аграрную империю еще в 2015 году. За последние 2 года они инвестировали в аграрный бизнес 150 млн долларов, сконцентрировав более 100 тыс. га в пяти регионах Украины.

Первым значительным активом была "Винницкая агропромышленная группа" Владимира Барцьося. Затем бизнесмены купили 10 агропредприятий у международного трейдера Glencore, опередив в этой сделке "Кернел" Андрея Веревского. После этого приобрели "Оболонь-Агро" у Александра Слободяна.

Александр и Галина Гереги входят в топ-10 рейтинга самых богатых украинцев, составленного журналом "Новое время" и инвестиционной компанией Dragon Capital в октябре 2019 года. Их состояние оценивается в 930 млн долларов.

Экономическая правда