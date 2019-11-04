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Wizz Air выполнил первые рейсы из Одессы

Понедельник, 4 ноября 2019, 13:35
 

Венгерский лоукостер Wizz Air, в течение 1-4 ноября, выполнил свои новые рейсы из Одессы в Будапешт, Берлин, Гданьск, Вроцлав, Катовице и Братиславу.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Перелеты по новым маршрутами Wizz происходят дважды в неделю и стоят от 429 грн.

Учитывая спрос на свои лоукост авиаперевозки, Wizz увеличил предложения авиаперелетов до 61 маршрута в 13 стран из 5 украинских городов.

Также в 2019 году Wizz добавил четвертый самолет Airbus A320 к своей базы в Киеве и запустил 17 новых маршрутов по стране, предлагающие авиаперевозки из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Как отмечают в компании, в течение  первых 10 месяцев 2019 года Wizz перевез более 2,1 миллиона пассажиров на своих украинских лоукост маршрутах.

Напомним: По итогам года на своих украинских направлениях Wizz Air рассчитывает перевезти 2,6 млн человек. В случае, если этот прогноз осуществится, прирост пассажиропотока по сравнению с прошлым годом составит 86%.

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Wizz Air

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Экономическая правда
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