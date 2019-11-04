Крупный европейский авиахолдинг покупает испанского перевозчика Air Europa

Международная консолидированная авиакомпания International Airlines Group (IAG), в которую входят компании British Airways и Iberia, решила приобрести испанскую компанию-конкурента Air Europa.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Стоимость покупки составит миллиард евро.

В заявлении, опубликованном в понедельник, International Airlines Group, утверждает, что покупка будет завершена до конца 2020 года, если антимонопольные регуляторы одобрят ее.

IAG ожидает, что покупка превратит ее мадридскую базу в "настоящего конкурента" главным европейским авиаузлам в Амстердаме, Франкфурте, Лондоне и Париже.

В заявлении говорится, что, взяв под свой контроль Air Europa, группа также рассчитывает взять лидерство в выполнении полетов между Европой и Латинской Америкой и Карибским бассейном.

Air Europa эксплуатирует 66 самолетов за 69 направлениям в Испании и за ее пределами. Будучи одной из крупнейших авиакомпаний мира, IAG выполняет рейсы по 268 направлениям на 573 самолетах.

Европейская правда