McDonald's уволил гендиректора из-за романа с подчиненной
Корпорация McDonald's уволила генерального директора Стива Истербрука за нарушение корпоративных правил, запрещающих романы с подчиненными.
Об этом сообщает Reuters.
Совет директоров McDonald's заявил, что поведение Истербрука нарушает политику компании.
"Это была ошибка. Учитывая ценности компании, я согласен с правлением, мне пора двигаться дальше", - признал Истербрук.
Вместо него на должность гендиректора назначили Криса Кемпчински, который возглавлял американское подразделение McDonald's.
Истербрука назначили гендиректором корпорации в 2015 году. За это время общая капитализация компании выросла чуть меньше, чем в два раза.
Экономическая правда
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