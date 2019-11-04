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McDonald's уволил гендиректора из-за романа с подчиненной

Понедельник, 4 ноября 2019, 11:43

Корпорация McDonald's уволила генерального директора Стива Истербрука за нарушение корпоративных правил, запрещающих романы с подчиненными.

Об этом сообщает Reuters.

Совет директоров McDonald's заявил, что поведение Истербрука нарушает политику компании.

"Это была ошибка. Учитывая ценности компании, я согласен с правлением, мне пора двигаться дальше", - признал Истербрук.

Вместо него на должность гендиректора назначили Криса Кемпчински, который возглавлял американское подразделение McDonald's.

Истербрука назначили гендиректором корпорации в 2015 году. За это время общая капитализация компании выросла чуть меньше, чем в два раза.

Экономическая правда

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McDonald's

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